Køb kokkens knive og pander - Michelin-restaurant holder loppemarked

Og hvad gør man så med restaurantens interiør? Man laver et loppemarked og sælger ud til billige penge:

- Et eller andet sted er det vemodigt, men tiden var også til, at der skulle ske noget nyt, så det føles rart at komme af med nogle af tingene, fortæller ejer Michael Munk og fortsætter:

- Der har været mange flere, end vi havde regnet med og håbet på indtil videre.

En af dem, der har lagt vejen forbi Torvegade 9D i Vejle, er Ole Christiansen:

- Jeg har været her at spise et par gange, og det er jo lidt trist at se, at det lukker. Hvis vi kan støtte lidt her og så samtidig også få lidt med hjem, så gør det jo ikke spor, siger han.

Det anderledes loppemarked startede i sidste uge og hvis du vil forbi Grand Royal, så fortsætter salget indtil hele restauranten er tømt.