Modeltog på skinner: - Det er et fantastisk fællesskab

Alle kan være med

Hvis man selv har fået lyst til at prøve kræfter med at bygge med modeltog eller være med i klubben N-Modulvest, kræver det blot et digitalt tog, og hvis det ikke er digitalt, hjælper klubben gerne med at digitalisere ved første mødegang.

- Vi har ikke noget optagelseskrav i klubben. Nogle er med mange gange, og nogle lidt sjældnere. Vi har et klublokale i Vejle, hvor vi mødes og hjælper hinanden, siger formanden.

Hvis du har hang til de små tog, så kan du opleve alle herlighederne søndag, hvor der er gratis indgang fra klokken 10-14.