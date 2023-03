Nødgenerator fra nedlagt sygehus skal til Ukraine

Sygehuset, det blev nedlagt i 2018, er ved at blive bygget om til lejligheder, og generatoren har selskabet bag ombygningen valgt at donere, efter de blev kontaktet af Give Rotary Klub. Flytningen skulle Give Rotary Klub dog selv stå for.

Projektet har krævet stor lokal indsats, og kulminerede lørdag, da generatoren blev løftet ud af de gamle sygehusbygninger.

Generatoren kan leverer strøm nok til et mindre hospital. Nu mangler de kun en 9.000 liters olietank, da generatoren bruger 200 liter diesel i timen.