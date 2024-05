Ny lokalplan kan måske redde ulovlig cykelbutik

Udvidelsen går i gang, fordi Vejle Kommune i første omgang godkender byggeriet. Men da en nabo klager over byggeriets omfang og størrelse til Planklagenævnet

De meddeler cykelhandler Hans Peter Knudsen, at der er 'sandsynlighed for væsentlig overtrædelse af lovgivningen', så Børkop Cykler får besked på, at det er på egen risiko at bygge videre, mens sagen kører.

Problemet er bare, at byggeriet står færdigt. Så nu står der en bygning i Børkop, der ikke passer ind i lokalplanen.

I januar 2024 sender kommunen så et forslag ud til en ny lokalplan, hvor bygningen måske godt kan godkendes, så der alligevel bliver plads til cykelhandleren i Børkop.

Og indtil den nye lokalplan er vedtaget, er der faktisk ikke nogen, der ved, hvad der skal ske med byens cykelhandler.