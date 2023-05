Økonomisk og gastronomisk overskud fra festival luner i varmestue - og mange andre steder

En femtedel til hallen

En femtedel af overskuddet fra festivalen i 2022 går til Jelling Gymnastik Forening og Gormshallen svarende til en million kroner.

Pengene ryger i en i forvejen fire millioner kroner stor pulje, som skal bruges til at bygge en tilbygning til hallen og udvide blandt andet fitnesscentret.

Her skal der blandt andet bygges bedre faciliteter for springgymnasterne med store nedsænkede trampoliner og springgrave, hvor man kan opøve svære spring.

- Vi er meget, meget taknemmelige for det, for uden den her kæmpe primus motor, som festivalen er, så var sådan et projekt her ikke muligt, siger Christian Mols, bestyrelsesmedlem i Gormshallen.