Overskuddet stammer særligt fra et højt antal solgte endagsbilletter og et ekstraordinært højt forbrug på pladsen. Hele overskuddet bliver uddelt til velgørende formål, som man kan ansøge om frem til den 31. december 2022.

- I de to år med nedlukninger har vi ikke haft et overskud at dele ud af. Derfor er årets rekordoverskud ekstra opløftende, fordi vi kan give en solid vitaminindsprøjtning til foreninger og gode formål, fortæller Line Mosfelt, der er direktør for festivalen.