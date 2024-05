Opgaven i næste sæson er klar: Det kræver hårdt arbejde

- Vi kan huske Vejle boldklub som et kæmpe flagskib i fodbold gennem 20-30 år. Klubben betyder meget for Vejle som by og selvforståelsen, fortæller han.

Traditionsklubben har ifølge forfatter og journalist, Lars Werge, en historisk betydning for Vejle med fem mesterskabstitler og seks pokaltriumfer.

- Vejle Boldklub har en stor historisk tyngde. Det er den byrde, som klubben arbejder under. Derfor er det vigtigt for byen at have et superligahold, siger han.

Første opgave er bestået

For administrerende direktør i Vejle Boldklub, Henrik Tønder, var første step at overleve sæsonens nedrykningsspil.