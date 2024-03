Partoutbilletter til musikfestival er udsolgt

Det er første gang i festivalens historie, at så mange billetter er solgt på så tidligt et tidspunkt, lyder det i en pressemeddelelse fra musikfestivalen.

Festivalens direktør Line Mosfelt er stærkt tilfreds med den store opbakning til fire dage med fuld musik i maj.

- Mere end noget andet vidner den store tilslutning om, at mange vil tage del i fællesskaberiet på Jelling Musikfestival. Også selvom de hverken kender vejrudsigten eller hele programmet. At så mange vil musikken, hinanden og forhåbentlig majsolen i Jelling, er vi tæt på lykkelige over, siger hun.

Og hvis man har lyst til at deltage i majfesten under åben himmel, er det ikke helt umuligt, selvom det er for sent med partoutbilletterne. Der er nemlig stadig dagsbilletter at få til alle fire festivaldage fra den 23.-26. maj 2024.