Plejehjem bruger sang som værktøj

Mange kan nok huske en sang fra dengang, de var børn. Det kan vække glæde, og for personalet og beboerne på Lindegården er det et meget vigtigt værktøj. SOSU-assistenten Tina Støckler er en af de medarbjdere, der bruger sang i sin arbejdsdag.

- Jeg gør det for at skabe en god kontakt og en god relation, siger Tina Støckler til TV SYD.

'Rundt om en enebærbusk' letter håndvask

På Lindegården er musikken faktisk blevet en form for schweizerkniv, der kan bruges i flere situationer.

- Det kan både være i plejesituationen om morgen. Det kan være i situationen om aftenen, når beboeren skal i seng. Det kan være i en spisesituation. Du kan få sang og musik ind i stort set det meste.

Når SOSU-assistenterne skal vaske hænder på de ældre, er det tit til den samme melodi.

- Frem for at forklare, at nu skal du have vasket hænder, så kan man faktisk synge det som sangleg. Vi bruger rigtig meget 'Så går vi rundt om en enebærbusk', fordi den fortæller rigtig meget. Jeg kan vise, og så kan den ældre følge efter. Det gør det nemmere. Vi er sammen om det, siger Tina Støckler.

SOSU-assistent mærker forskel i sit arbejde

Tina Støckler arbejdede tidligere på en andet plejehjem, hvor man ikke brugte sang. Hun kan tydeligt mærke forskel på før og efter, hun begyndte på Lindegården.

- Der giver større ro. Det bliver nemmere at kommunikere gennem sangen og komme igennem dagen, fortæller Tina Støckler.

Manual til andreplejehjem

Videomanualen er resutatet af et samarbejde mellem Aalborg Universitet og blandt andet Lindegården. Manualen er bygget op omkring 17 forskellige temaer, der handler om at bruge sang og musik i hverdagssituationer lige fra tandbørstning til afskeden med beboerne på deres dødsleje. Foto: Rasmus Jensen

Lindegårdes gode erfaringer med musik i arbejdet bliver bredt ud til andre afdelinger. De har netop produceret en videomanual, der viser, hvordan man kan bruge musik i arbejdet med ældre i forskellige situationer lige fra tandbørstning til afskeden med beboerne på deres dødsleje.

- Det har vi gjort, fordi vi synes, det er vigtigt at udbrede viden til hele Norden, om hvad sang og musik rent faktisk kan, fortæller Birte Schelde, der er demensfaglig leder i Vejle Kommune til TV SYD.