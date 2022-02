Politiet betragter 21-årig som omkommet - video viser, han faldt i vandet

Siden natten til torsdag har der ikke været livstegn fra den 21-årige Oliver Ibæk Lund fra Vejle, og ifølge Nordjyllands Politi bliver den unge mand nu betragtet omkommet.



Det oplyser efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Sune Myrup, i en pressemeddelelse tidlig torsdag morgen.

Videoovervågning viser, ifølge politiet, at den 21-årige faldt i Limfjorden i Aalborg.

Politiet "betragter det derfor som en meget tragisk ulykke – men vi fortsætter naturligvis vores eftersøgning i morgen efter den unge mand", står der i pressemeddelelsen.

Det betyder, at politiet vil være synlige fredag med blandt andet vandsøgshunde og både med politipatruljer i Limfjorden.

Vicepolitiinspektøren understreger, at der er intet i politiets efterforskning, som tyder på, at 21-årig Oliver Ibæk Lund har været udsat for en forbrydelse.

- Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, der bidrog med oplysninger i sagen og hjælp i forbindelse med eftersøgningen, siger Sune Myrup.

Oliver Ibæk Lunds pårørende er underrettet om politiets konklusion.