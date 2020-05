Mulig pyroman sætter ild til skraldespande på rastepladser

Søndag aften ved 22-tiden brændte de første skraldespande på en rasteplads ved DTC nord for Vejle. Med ti minutters interval udfoldede samme scenarie sig på to andre rastepladser ind mod Vejle by.

- Vi har ikke nogle spor at gå efter, men vi mener, der er en klar sammenhæng i brandene, der er påsatte, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Klik og se mere på localeyes.dk

Politiet vil gerne i kontakt med vidner, der skulle have bemærket mistænkelig adfærd omkring rastepladserne, der ligger Viborg Hovedvej, Juelsmindevej og Horsensvej.

Læs også Flere brande i weekenden. Måske pyroman på spil

Allerede galt natten til søndag

Allerede natten til søndag var den gal i den sydlige ende af byen. Her blev der sat ild i to skraldespande på en rasteplads samt nogle containere. Her bredte flammerne sig til en carport, hvor en bil udbrændte, og to andre blev beskadiget.

Politiet mente også søndag, at det var påfaldende med to brande så tæt på hinanden.

- Derfor holder vi vores efterforskning åben for, at der kan have være en pyroman i kvarteret, udtalte vagtchef Halfdan Kramer ved Sydøstjyllands Politi til TV SYD søndag.

Ingen personer er kommet noget til ved brandene i weekenden, som Trekantbrand fik slukket.