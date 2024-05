Stig Tøfting frifindes for vold ved koncert i Vejle

Tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting frifindes ved Retten i Kolding for anklage om vold ved Thomas Helmig-koncert i Vejle sidste år.

Den 54-årige tidligere professionelle fodboldspiller var tiltalt for at have slået en mand med knytnæveslag i hovedet efter koncerten 11. august.

Det var politiet, der af egen drift havde taget sagen op.

Manden, som ifølge anklagen mod Tøfting blev slået, har ikke henvendt sig til politiet og afgav således heller ikke forklaring i retten.

Det er en enig domsmandsret, der frifinder Tøfting.

Anklagemyndigheden har ikke leveret tilstrækkelige beviser, for at der kan dømmes for vold, lyder begrundelsen.