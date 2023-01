Stjålet cykel vender hjem: - Det er sgu da fedt, siger cykelhandleren

I fredags fik de en glad besked i Børkop. Politiet i Aarhus ringede for at sige, at de kunne hente deres cykel igen. Den cykel der blev stjålet i november sidste år, da en mand lige skulle prøve en cykel til 50.000 kroner. Han glemte bare at aflevere den igen.

- Det er sgu da fedt, det er dejligt, siger cykelhandler Hans Peter Knudsen, Børkop Cykler.