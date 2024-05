Stort millionbeløb på vej til trængt fjord

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

I alt er der afsat 71 millioner kroner til opkøb af anlæg og arealer i og omkring vandområderne i 2024 de to steder.

Ved Vejle Fjord finansierer akutpakken, at op imod 400 hektar jord kan tages ud af landbrugsdrift. Dermed forhindrer vi, at cirka 24 tons kvælstof ender i den hårdt pressede fjord, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.



Borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen (V), har netop fået overbragt nyheden fra miljøminister Magnus Heunicke (S).

- Vi er super glade for det forlig, der er blevet indgået i dag. Vi har i mange år arbejdet med naturen rundt om fjorden, men det ændrer ikke ved , at vi har et område, der har det skidt, siger han til TV SYD.

Vejle Kommune vil samtidig tage to tredjedele af landbrugsarealerne ud af intensiv drift. Her skal 39 millioner kroner gå til opkøb af højbundsjorder og ejendomme, så de kan omdannes til natur.

Det vil ifølge ministeriet "have positive effekter for både vandmiljø, klima og biodiversitet".

Det lokalvalgte folketingsmedlem Birgitte Vind (S) glæder sig over, at de 71 millioner kroner kun går til to områder, "så de batter noget".

- Den her aftale er et kæmpe skridt til at reducere kvælstofudledningen i Vejle Fjord. Det har været en kamp mod vindmøller for Vejle Kommune at forsøge at genetablere det økologiske system, fortæller hun til TV SYD.