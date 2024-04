Sydjysk by får sin første delebil

I et samarbejde mellem Vejle Kommune, Byensbil.dk og Børkop Lokalråd er delebilen et alternativ til bus og tog.

Det er i hvert fald tankegangen hos formanden for lokalrådet i Børkop, Bjarne Andersen.



- Særlige behov kan gøre, at afstanden er lang til nærmeste transportmiddel. Delebilen giver en komfortabel mulighed for at nå derhen, hvor man skal, fortæller Bjarne Andersen.

Siden lokalrådet har delt nyheden på deres sociale medier, har delebilen fået stor opbakning.

- Hvis det viser sig, at der er tilstrækkelig efterspørgsel, vil vi arbejde på at få flere delebiler i Børkop. Jeg håber på, at vi kan få tre til fire biler over tid, lyder det fra Bjarne Andersen.

Udover i Børkop kan man også finde delebiler i Kolding, Givskud og Vandel.

Bilen koster 99 kroner at leje for en dag uden kilometerpris. Bilen kan også lejes på timebasis for 12 kroner.