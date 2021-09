To guldmedaljer og en bronze: Vejle hyldede lokale paraatleter efter præstationen i Tokyo

Med to guldmedaljer og en bronze modtog to paraatleter tirsdag takketaler og ros på Vejle Rådhus efter deres præstationer ved de paralympiske lege i Tokyo, der sluttede søndag.



Tobias Thorning Jørgensen på 21 år fra Hejls kom hjem fra Japan med to guldmedaljer i ridning. En i den individuelle test og en i dressur.

PL-debutanten var glad for modtagelsen på rådhuset.

- Det er superfedt. Det, der betyder allermest for mig, er de lokale. Det er dem, man ser hver dag, og det er dem, der giver en masse støtte. Og det er fedt, at man kan gøre noget for lokalsamfundet, når det gør så meget for os, siger Tobias Thorning Jørgensen til TV SYD.