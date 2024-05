Uopmærksomme bilister ænser ikke politiet lige bag dem

Og der er flere forskellige måder at være uopmærksom på, fortæller Michael Ibsen, der er politiassistent ved færdselspolitiet i Syd- og Sønderjylland.



Dels er der den visuelle uopmærksomhed, hvor man har blikket rettet et andet sted hen end på vejen. Men der er også den kognitive.

- Hvis du har tankerne et andet sted, så bemærker du måske ikke lige, hvad der sker. Så selvom du anvender din telefon lovligt, altså via et headset eller via bilen, jamen så tror jeg de fleste er kommet hjem og har oplevet, at de faktisk ikke har bemærket, hvad der er foregået under den tur, fordi de har været koncentreret på samtalen.

- Det oplever vi ofte, når vi standser folk, så de slet ikke opdager, at vi er kørt lige bagefter eller imod dem for den sags skyld, fortæller Michael Ibsen.

Og uopmærksomheden kan i sidste ende koste dyrt.