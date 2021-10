Verdens første kønsskifteoperation gjorde Einar Wegener til Lili Elbe

Her begynder den første transformation til kvinde. Når Einar Wegener står model for sin kone, begynder han nemlig også at iføre sig kvindetøj.

Efter nogle turbulente år i København flytter parret i 1912 til Paris, hvor det på dét tidspunkt - modsat København - er muligt for parret at udleve drømmen om at leve i et forhold, hvor Lili Elbe kan leve som kvinde - også uden for hjemmets fire vægge.

En transformation som ægtefællen Gerda Wegener angiveligt støtter, og som hun bruger aktivt i sin kunst.