Erfarne grænsekøbmænd: - Det her kommer til at kickstarte grænsehandlen

- 2022 og 2023 det bliver nogle vilde og hårde år. Vi skal slås, men vi er skarpe. Vi har egne pølser og eget hakkekød. Vi skal kunne det, de andre ikke kan. Det kan vi, lyder det fra brugsuddeleren, der går op i lokale råvarer, siger han.

Men det er svært at konkurrere med uens vilkår, fremhæver John Wagner, der er administrerende direktør i brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd.

- Det er en unfair konkurrencesituation for dansk dagligvarehandel, og det er derfor, vi råber vagt i gevær, siger John Wagner.

Gas i pedalerne

Indtil videre er det kun i tre måneder, at den tyske regering har valgt at sætte priserne ned på brændstof, men det vil få store konsekvenser, hvis ikke de hæver dem igen, sige direktøren for De Samvirkende Købmænd.

- Vi er jo bange for den kickstart, der sker af grænsehandlen. Vi er også bange for, at der ikke er mod blandt de tyske politikere til at sætte afgiften op igen. Hvis det ikke sker, så kommer vi til at miste milliarder i dagligvareomsætning i Danmark som følge af det her, lyder det fra John Wagner.

Men han tror ikke på, at den danske regering sætter afgiften ned på brændstof.

- Vi må jo konstatere, at der i Danmark ikke er et politisk flertal for at gøre noget tilsvarende, som man har gjort i Tyskland. Men så kunne man jo reparere på skaden. Man kunne kompensere os ved at gøre noget ved det, man er herre over. Det kunne eksempelvis sætte mængden af tobak ned, som man må tage med ind i Danmark, siger han.

Og det er noget, de tørster efter hos grænsekøbmændene.

- Vi kunne godt tænke os, at det en gang imellem er os, der får lidt gas i pedalerne, i steder for at det altid er sydpå, siger Ove Nielsen i Løjt Kirkeby.