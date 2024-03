Faldefærdig vandmølle købt for to kroner skal nu genrejses

Lang historie bag møllen

Historien bag Kruså Vandmølle strækker sig 700 år tilbage, og møllen var engang en del af flere store virksomheder ved Krusåen.

Det gælder især Kobbermøllen lige syd for den nuværende grænse. Her blev et renoveret industrimuseum indviet i 2014 med støtte fra A.P. Møller-Fonden.

Folkene bag Kruså Vandmølle håber derfor, at det også lykkes at få nogle store fonde til at støtte restaureringen i Kruså.

- Vi håber, vi kan tale lidt med dem, når vi er klar med en lokalplan for området. Den skal Aabenraa Kommune lave, siger Morten Anker Petersen.



De 250.000 fra BHJ-Fonden går til porte og vinduer i sydfløjen og er en del af første etape som skal forvandle den forfaldne bygning.

Planerne er blandt andet at gøre en del af bygningen til et eksperimentarium i forhold til brugen af genbrugs- og biologiske byggematerialer.

Samtidig skal der også være plads til et kontorfællesskab, restaurant og mulighed for overnatning.

Men er det realistisk at skaffe så mange millioner til projektet ?

- Ja det synes vi bestemt, det er. Jeg synes, vi har så god en fortælling om at få reddet miljøet hernede og få genskabt noget energi til hele byen, siger Morten Anker Petersen.

Lokale bakker op

For at få sat skub i projektet er der også dannet en venneforening, der skal være med at give en hånd med.

Og opbakningen er stor. Ved opstarten mødte mange frem for at vise deres interesse og vilje til at arbejde frivilligt.

- Uden frivillige og lokal engagement kan det her ikke lade sige gøre. Det kræver en kæmpe opbakning, og det mærker vi virkelig også, siger Morten Anker Petersen fra danmarks Kulturarv ApS.