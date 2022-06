Fiskefileten delte vandene - nu hænger den der

Kunstneren svarer for sig

Kunstneren bag fiskefileten er den 43-årige kunstner fra Vordingborg, Torben Ribe.

Han blev inviteret til at lave et forslag til en udsmykningsopgave i Aabenraa, og han syntes, det kunne være spændende at lave et ultra konkret objekt i stedet for en abstrakt bronzeklump, der bare står ovre i hjørnet og ikke gjorde noget væsen ud af sig.

- Så jeg foreslog den her forstørrede fiskefilet. Håbet var, at det blev et så skrabet og ultra konkret et objekt, at folk ligesom kunne læse alt muligt forskelligt ind i det, fortæller han.