Selvom Frederik Blaudzun aldrig ville have været foruden sin minkfarm, nager det alligevel Jens Wistoft, at han fik ham i den retning.

- Det er vitterligt et nederlag, at det, man har listet en hel masse mennesker til at tro på, bliver lukket over natten. Det er en lussing af de helt store, siger Jens Wistoft.