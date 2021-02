Minkavleren hjælper andre, mens han også selv forsøger at komme videre

Netop det spørgsmål er Esbjerg Kommune gået i gang med at hjælpe minkavlerne til at finde et svar på.



- Vi gør som kommune, hvad vi kan for at støtte op om nogle medarbejder og selvstændige her, der med et pennestrøg er blevet arbejdsløse, fordi deres erhverv er blevet lukket fra den ene dag til den anden, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (Venstre).

Men der er jo mange, der har mistet deres job under corona - er det noget særligt med minkavlerne?

- Vi håndterer jo alle ledige, hvad end for en branche de måtte komme fra. Dem tager vi jo imod i jobcenteret og forsøger at hjælpe videre bedst muligt. Her er der bare den situation, at der er 300 medarbejdere fra samme branche, så derfor har vi valgt at samle det, siger borgmesteren.