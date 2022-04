Kæmpe brintanlæg på Aabenraa Havn tættere på realisering efter regeringens grønne reformudspil

En opgave for fællesskabet

En af forudsætninger, for at projektet kommer ud af starthullerne, er, at prisen for strøm falder. Den har ligget historisk højt de seneste måneder. Samtidig håber Ulrik Nielsen, at prisen for at transportere strømmen på elnettet falder. Det der kaldes eltariffen.

- Jeg mener, det er fællesskabet, der skal betale for infrastrukturen. Lige nu er eltariffen et fordyrende led, som forsinker den grønne omstilling unødigt. Derfor håber jeg, at vi også ser politisk vilje til at bortskaffe den, lyder det fra Ulrik Nielsen.