Mangfoldigheden hyldes - Sønderjylland får sin første pride

Planerne er ved at blive lagt

Selvom der er lang tid til den 24. juni, hvor pride-dagene i Aabenraa begynder, er flere af arrangementerne til priden i Aabenraa allerede på plads.

Blandt andet vil der på byens bibliotek blive holdt foredrag om transkønnede børn. I kulturhuset NygadeHuset vil der være dragshow, og så kommer der selvfølgelig en parade gennem byen, hvor der op til vil være en workshop, hvor man kan lave skilte og bannere til paraden.

Skal skubbe grænser

Jonas Haase håber, at arrangementerne til priden i Aabenraa kan være med til at skabe en nysgerrighed. For ifølge ham kommer fordomme af uvidenhed.

- Jeg håber virkelig, at det batter for LGBT-personer, men også for andre i Sønderjylland, siger han

- (...) At vi er med til at skubbe grænser og skabe mere vidensdeling.

Kulturformidler Pernille Hede Moody Jensen håber på omfavnelse af mangfoldigheden:

- Jeg håber, at alle ser, at der er plads til den de er i Aabenraa, og at der er et fællesskab, de kan være med i, siger hun.