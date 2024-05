Rystede brandmænd får forebyggende samtaler efter voldsom hændelse

- Det væsentligste for mig, er, at ingen er kommet til skade, at det kun er materiel skade.

Sådan lyder det fredag morgen fra Michael Bruhn, operativ chef i Sydøstjyllands Brandvæsen.

Tidligere på morgenen væltede en af brandvæsenets tankvogne i forbindelse med en udrykning til melding om gårdbrand. Uheldet skete i rundkørslen ved afkørsel Horsens Vest tæt på Lund.

- Der er to personer i tankvognen, som er på vej som assistance nummer to. De vil selvfølgelig gerne ud og gøre en forskel, fortæller Michael Bruhn.

Han mener, det er for tidligt at sige noget om, hvad den præcise årsag til uheldet er.

- Men der skal ikke så meget til, når det er de store biler. Ganske lav fart kan være nok til, at den lægger sig ned, siger han.

Lidt rystede

De to brandfolk i tankvognen meldte efter uheldet hurtigt tilbage til stationen, at de var okay på trods af den voldsomme oplevelse.

De blev kørt til tjek på hospitalet, men da TV2 Østjylland taler med Michael Bruhn, er de begge tilbage på stationen.

- Medarbejderne er i gang med en intern 'defusing', siger han.