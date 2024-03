Mere hidsig end lettet - Evakueret beboer flytter ind igen efter ni måneder

Efter mere end et halvt år har Margit Søndergaard og de andre beboere nu fået tilladelse til at flytte ind igen. Tilladelsen er dog midlertidig og med en lang række sikkerhedsforanstaltninger herunder et alarmsystem og en vagtordning.

- Det er en blandet følelse. Selvfølgelig er jeg lettet over, at jeg kan sove i min egen seng, men der er ingenting, der er ændret, i forhold til, at vi har en uafklaret situation med hensyn til, i hvilken grad er denne her bygning lovlig eller ulovlig, siger Margit Søndergaard.

Hun forklarer, at der mellem fagfolk er uenighed om, hvorvidt bygningen er lovlig. Den statiker og den brandrådgiver, som bygherren har anvendt, er af den opfattelse, at bygningen lever op til bygningsreglementet, men det mener Aabenraa Kommune ikke.