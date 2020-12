Nu kan du snart blive vikar for præsten

Hvis en præst fremover lægger sig med snue, så behøver det ikke at betyde en aflyst gudstjeneste.

I hvert fald ikke i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Provstier.

For til efteråret 2021 kan almindelige medlemmer af folkekirken i de omtalte provstier komme på et kursus, der skal gøre dem i stand til at træde til og afholde gudstjenester.

Det er provst i Aabenraa Provsti, Kirsten Sønderby, der har taget initiativ til kurset. Hun har nemlig jævnligt problemer med at skaffe vikarer til at dække ind for gudstjenesterne om søndagen, hvis præsterne lægger sig syge.