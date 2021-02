Overblik: Her finder du den gode kælkebakke

Politi patruljerer

I disse coronatider gælder selvfølgelig samme regler for kælkebakker som alle andre steder i samfundet. Nemlig at man skal holde afstand og ikke forbryde sig imod forsamlingsforbuddet på maksimalt fem personer ad gangen. Man må oven i købet forsamles op til ti personer på kælkebakken, hvis man er fra samme husstand eller hinandens nærmeste pårørende. (Se faktaboks nedenfor)

Både Sydøstjyllands og Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der dagligt bliver holdt øje med landsdelens kælkebakker. Dog har det endnu ikke været nødvendigt at udstede bøder for overtrædelser af forsamlingsforbuddet.

- Jeg synes, vores borgere er gode til at overholde retningslinjerne. Men hvis der er helt sort af mennesker på en kælkebakke, har vi selvfølgelig mulighed for at lave et opholdsforbud, men det har vi ikke fundet anledning til endnu, fortæller Tage Jehn, politiinspektør og leder af beredskabet hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Langrendsløjper klar

Hvis man har besluttet sig for at lufte sine langrendsski i weekenden, er det også muligt. Naturstyrelsen har to steder i landsdelen præpareret langrendsspor. I Stursbøl Plantage ved Jels og Lindet Skov ved Toftlund er der gjort klar til langrendsløbere.

Naturstyrelsen understreger, at uanset om der er præparerede spor eller ej, er man altid velkommen til at stå på ski i alle statens skove og naturområder.



Hvis du selv har gode tip til enten kælkebakker og skiløjper, som ikke er at finde på oversigtskortet højere oppe i artiklen, send venligst en mail til peel@tvsyd.dk med dit forslag.