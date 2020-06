Festende unge smed restaurantmøbler på bål

En meget flot placering på kanten af stranden ned til Aabenraa Fjord er under normale omstændigheder garanti for flot udsigt og nydelse. Men netop normale omstændigheder er der ikke meget af for tiden.

Coronakrisen har flyttet meget af nattelivet udenfor - naturligvis godt hjulpet på vej af fantastisk sommervejr. Den kombination kostede i nat en del af møblementet hos Restaurant Under Sejlet i Aabenraa.

En flok unge festede på stranden med bål og bægerklang. På et tidspunkt blev der hentet stole hos førnævnte restaurant, som så blev kastet i flammerne. Syd- og Sønderjyllands Politi blev tilkaldt og fik standset hærværket.

- Vidner udpegede en 23-årig mand som hovedansvarlig for afbrændingen af restaurantens udendørsmøbler. Så ham kunne vores patrulje anholde i nat cirka kvart over to, fortæller Nikolaj Hølmkjær, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den anholdte er nu sigtet for hærværk og kan forvente et efterspil. Det er fortsat uklart, hvor stor værdi restaurantens nu afbrændte møbler havde.

Nattelivet har ændret sig

Vagtchefen kan i øvrigt berette om endnu en nat med en del anmeldelser om for høj musik og larm udendørs. Og en af grundene til de mange anmeldelser er ikke udelukkende, at det gode vejr lokker folk udenfor om natten.

- Det normale billede, vi kender fra nattelivet i de forskellige byer, er ændret nu på grund af corona. Værtshuse og natklubber holder jo lukket. Og så samles folk i stedet i grupper i private haver eller på stranden, som vi så det i Aabenraa i nat, siger Nikolaj Hølmkjær til TV SYD torsdag morgen.