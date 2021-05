Stafet skudt i gang for at markere Genforeningen

Søndag formiddag blev en depeche sendt afsted fra Folkehjem i Aabenraa.



En depeche, som på en måned skal rundt til forskellige grænsebyer i hånden på løbere fra 25 sønderjyske foreninger og løbeklubber i DGI-regi.

DGI Sønderjylland tager nemlig hul på Den Digitale Stafet 2020, der skal fejre Genforeningen og hylde mangfoldighed, bevægelse og historie.

- Denne stafet er skabt for at kombinere bevægelse og det historiske element, der ligger i Genforeningen, siger Claus Klaris, der er formand for DGI Sønderjylland.

Efter planen skal stafetten slutte ved Folkehjem i Aabenraa igen den 6. juni, hvor løberne til den tid sammenlagt har tilbagelagt 468 kilometer fordelt på 30 etaper.