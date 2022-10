Tesfaye vil undersøge om grænsekontrol kan lettes for pendlere

Lavpraktiske løsninger

Han har ikke på forhånd et bud på, hvad der skal til, men siger, at han er lydhør over for "lavpraktiske løsninger".

- Jeg ved også, at man tidligere har taget ekstra spor i brug. Det er jeg fuldstændig åben over for, siger Tesfaye.

Grænsekontrollen blev indført af daværende Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Løkke, der siden har dannet partiet Moderaterne, mener, at tiden er løbet fra grænsekontrollen i sin nuværende form.

- Ja, jeg indførte den selv, men i en helt anden situation. Men lige nu og her skydes der gråspurve med kanoner, og det giver alt for meget bøvl i grænselandet, siger Lars Løkke Rasmussen til Politiken.