Verdensberømt kunstværk er blevet genindviet

Gruppen Telemurens Venner fik for alvor vind i sejlene tidligere i år, hvor byrådet i Aabenraa Kommune besluttede at finde 1,8 millioner kroner til genopførelse af muren.

Værket, der nu er blev genopført på Gasværkvej bag Sønderjyllandshallen i Aabenraa, blev i sin tid skabt af den svenske kunstner Ulla Viotti.

- Telemuren er et hovedværk i kunstnerens virke, og det er et af de offentlige værker, som hun i dag er så kendt for i tegl, siger Iben Johansen, der er kunsthistoriker.