Vilde fugle i Vadehavet er blevet smittet med fugleinfluenza

Vilde fugle i både den danske og tyske del af Vadehavet er blevet konstateret smittet med fugleinfluenza.



Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

- Det er meget alvorligt, at vi nu igen har fugleinfluenza i landet, så vi følger situationen nøje, siger Tim Petersen, der er souschef i Fødevarestyrelsens Center for Dyresundhed.

- Det gør vi, fordi fugleinfluenza gør de vilde fugle til en trussel mod sundheden blandt tamme fjerkræ, lyder det.

I den seneste periode er der også blevet rapporteret tilfælde af den meget smitsomme fugleinfluenza i både Israel og Rusland, skriver styrelsen. Derudover skrev Reuters torsdag, at et større udbrud også har fundet sted i Italien.

Dansk Veterinærkonsortium undersøger i øjeblikket, om det er samme fugleinfluenza, som også cirkulerede i Danmark fra efteråret 2020 frem til sommeren i år.

Sygdommen kan overføres til mennesker

Ud over at sygdommen kan være dødelig for tamme fugle, så kan den også overføres til mennesker.

Sandsynligheden for et alvorligt sygdomsforløb hos mennesker vurderes dog til at være "relativt lav". Men man skal undlade at røre ved døde fugle, hvis man finder dem rundt om i Danmark, lyder opfordringen.

Fødevarestyrelsen tilskynder imidlertid borgere til at indberette fund af døde fugle.

Tip myndigheder om døde fugle

- Vi vil gerne have hjælp til at overvåge udviklingen, så vi opfordrer borgere, som finder døde eller syge fugle i naturen, til at tippe os om fundet via appen "Fugleinfluenza Tip" eller via Fødevarestyrelsens hjemmeside, siger Tim Petersen.

- Vi er specielt interesseret i at få oplysninger om fund, hvor der er flere døde ænder, gæs, svaner eller måger på ét sted. Og fund af enkelte døde rovfugle og kragefugle, lyder det.

Tilbage i juli blev en hønsebesætning i Sønderborg Kommune ramt af influenza. Det betød, at 38.000 æglæggende høns skulle aflives.

For at undgå samme scenarie opfordrer styrelsen også til, at man - hvis man holder høns, gæs eller ænder - afskærmer eller overdækker hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræene.