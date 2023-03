Virksomhed overrasket over borgeres reaktion på projekt med lettere forurenet jord

Meldgaard ønsker at etablere et nyttiggørelsesanlæg i et område på ca. 66 ha. Formålet med nyttiggørelsesanlægget er, at jord, der bliver tilovers fra byggeprojekter, køres til området og benyttes til at etablere et bakket landskab, som på sigt udvikler sig til et rekreativt naturområde. Området bliver etableret med respekt for de § 3 områder, der ligger omkring projektområdet og i projektområdet, samt Lerskov Plantage. Området bliver tilgængeligt for offentligheden, når delfaserne er afsluttet.

Under anlægsfasen bliver der etableret en karteringsplads på den sydlige del af grunden, hvor jorden modtages. Pladsen vil bestå af en brovægt, mandskabsbygning, sorteringsanlæg samt plads til eventuel prøvetagning af tilkørt jord. Hvis det er nødvendigt, kan man dermed udtage prøver af jorden samt sortere den, hvis det viser sig nødvendigt. Den tilkørte jord vil være ren til lettere forurenet.

Bakkerne etableres i etaper. Første fase vil være i det nordøstlige område. Dette er for at beskytte de tilstødende naboer, der ligger nord og øst for projektområdet, mod støj fra de entreprenørmaskiner, der benyttes til anlægsarbejdet. Når første etape er færdiganlagt, vil den blive offentlig tilgængelig, når naturen er reetableret og Aabenraa Kommune mener, at det er forsvarligt for naturen at give adgang for offentligheden. Antallet af etaper og anlægsperioden vil afhænge af, hvor hurtigt der kommer overskudsjord til området, og naturen er reetableret.

Der etableres stier, i det omfang det er muligt i området, og beplantning, der tager udgangspunkt i de hjemhørende arter, der findes både i de omkringliggende beskyttede naturområder og i de beskyttede naturområder, der ligger indenfor projektområdet.

Der etableres bakker med forskellige højder og udformninger for at skabe et varieret landskab. Der forventes desuden etableret shelter og et udsigtspunkt. I området vil der efter etablering blive opsat informationstavler, der fortæller dels om de planter og dyr, der kan findes i området, dels om det omkringliggende landskab.

Der planlægges vejadgang fra Bodum Bygade. Vejen fører op til en plads, der benyttes til håndtering af jord under anlægsfasen, og parkeringspladser til de besøgende, når projektet er etableret.

Bakkelandskabet placeres med respektafstande til de tilstødende beskyttede naturtyper og beskyttede jorddiger, hvilket sikrer, at området indrettes i respekt for det omgivende landskab. Der løber en højspændingsledning tværs igennem den nordlige del af området. Der vil i anlægsfasen blive taget hensyn til ledningen og de respektafstande, der er til den.

Dele af områdets afgrænsning mod vest, nordvest og nord indgår i økologiske forbindelser i kommuneplanen. I området og i skel til de omgivende områder er der desuden beskyttede jord- og stendiger og flere områder med beskyttet natur. Efter anlægsfasen vil området blive et stort rekreativt område, som med tiden vil blive et større område med beskyttet natur. Dette forventes at have en positiv indvirkning på de tilstødende naturområder, da der således er et større raste- og yngleområde for dyrelivet, og et større område hvor planter kan spredes og etableres i.