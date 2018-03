10-årige Aliyah holdt stormesteren i skak i tre minutter

10-årige Aliyah Jensen er elev i 4.I på Horsens Byskole og her har hun og klassekammeraterne et fag, som de fleste andre skoler ikke har.

Ved Horsens Byskole er skakspillet nu blevet en del af undervisningen. Skak er simpelthen blevet et obligatorisk fag i indskolingen på linje med dansk og matematik.

Det har vist sig, at skak kan skærpe de unges koncentration, strategiske sans og fair play.

I dag tirsdag fik de så besøg af deres præmie. Danmarks pt. bedste skakspiller, Peter Heine Nielsen, kom forbi skolen, hvor han først dystede mod ti andre på én gang - også kaldet simultanskak. Resultatet blev ni sejre og en enkelt remis til stormesteren.

Derefter dystede Aliyah mod stormesteren, og hun holdt ham skak i tre minutter, før han vandt. Men det har ikke taget modet fra Horsens-pigen.

- Han gav mig mere tro på, at jeg kan vinde flere kampe. For han viste mig nogle gode tricks, sagde Aliyah Jensen til TV SYD efter matchen.

Skakkens historie

Chaturanga er forgængeren til et af verdens mest populære spil, skak, er opfundet i perioden mellem det 2. og 6. århundrede - i Asien - formentlig i det nordlige Indien eller i Kina.

Chaturanga er et spil, hvor fire personer dystede mod hinanden med brikker, der forestillede elefanter, riddere og vogne.

Spillet blev via handelsvejene ført mod vest - her nåede det i 600-tallet til det persiske rige. Både perserne og araberne ændrede på spillet. De skiftede brikkerne ud indtil det endte sådan her - med det spil vi i dag kender som skak. Opkaldt efter det persiske ord for konge "shah".

Her i Danmark kan vi takke vikingerne for, at spillet nåede frem til os. Første gang skak bliver nævnt i danmarkshistorien er i 1157.

I Saxo Grammaticus's beskrivelser af alle tiders værste fætter-kusinefest, blodbadet i Roskilde. Her praler en af de tre danske konger, Svend Grathe med sin evner på et skakbræt - inden han stikker af fra festen og lader sin mænd dræbe Kong Knud og såre Kong Valdemar.