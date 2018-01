12-årig pige og hendes bror får idrætspris for deres dans

Nanna og Christian Larsen fik tirsdag aften overrakt priser for bemærkelsesværdige resultater indenfor deres sportsgren.

2017 var fyldt med store resultater for søskendeparret fra Horsens. Derfor overrakte borgmester Peter Sørensen (S) tirsdag aften Horsens Kommunes Idrætspris til hver af de to søskende. Onsdag var de tilbage i danselokalet.

- Jeg er så glad – og føler at jeg er god til nogle gode ting. Det hele er bare perfekt, når jeg er ude at danse, siger 12-årige Nanna Mark Larsen til TV SYD.

Nanna og hendes bror Christian har danset i henholdsvis 10 og 11 år – med hver deres respektive partner. Det kulminerede i 2017 med et hav af flotte resultater.

Nanna Larsen vandt både det vestfynske og vestjyske mesterskab samt Danmarksmesterskabet – og hun har lige vundet DM igen for tre uger siden. Storebror Christian Bane Mark Larsen på 15 år vandt både DM og det nordiske mesterskab i Sverige.

Søskendeparret er naturligvis glade for idrætsprisen. Men det at danse er i lige så høj grad et frirum.

- Jeg får en afstressende slutning på dagen, en masse dejlig motion og tid sammen med mine venner og min dansepartner. Derudover er det et frirum for mig, når skolen eller mine forældre er for meget, og jeg er ved at være træt af det hele. De ting tænker jeg ikke over, når jeg er til træning – det er fedt, siger Christian Larsen.

Sådan en idrætspris er ikke noget, man kommer sovende til. Der ligger hårdt arbejde bag præstationerne.

- Dans er jo hele vores liv derhjemme. Det er afsted til dans hver eneste weekend - og afsted i hverdagene til ekstra træning. Det er snak over spisebordet om dans, tøj og de videoer, der bliver set på nettet, forklarer søskendeparrets mor Camilla Larsen.

Horsens Kommunes Idrætspris bliver uddelt hvert år til de idrætsudøvere, som har opnået bemærkelsesværdige resultater inden for deres sportsgren.

- De her unge og deres ledere og foreninger er med til at skabe et liv i Horsens - og de er med til at skabe nogle gode oplevelser. Ikke mindst er de med til at være nogle rigtig gode ambassadører for Horsens Kommune som samfund, slutter Horsensborgmester Peter Sørensen (S).

Nanna Larsen danser hos Juliussens Danseinstitut i Horsens, mens storebror Christian bliver undervist af Mads Vad i Aarhus.

