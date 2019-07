16-årige Mathias blev mobbet: Nu går han Jylland rundt for at vise, han er god nok

Mathias Andersen manglede forståelse og nogen, der lyttede, da han blev udsat for mobning. Nu går han 1900 kilometer for at sætte fokus på børn og unge, der har det svært.

- Jeg vil vise, at selvom du har været igennem ekstremt hårde episoder, så kan du godt rejse dig op og kæmpe videre og få modet tilbage.

Ordene er 16-årige Mathias Andersens. Skridt for skridt har han sat sig for at gå op ad vestkysten, forbi Grenen i Skagen, ned langs østkysten for til sidste at følge den dansk-tyske grænse før han vender hjem til Gørding.

Vi har det ekstremt svært nogle gange, og det er svært at sige tingene, fordi vi føler, at det er os, der har gjort noget galt. Mathias Andersen, Gørding

Det er en tur på 1900 kilometer, og det er ikke kedsomhed i sommerferien, der har sendt den unge fyr fra Gørding ved Esbjerg ud på den opsigtsvækkende gåtur. Der er nemlig en helt særlig grund til, at den unge fyr har valgt at bruge 47 dage af sin sommerferie på at gå så ekstremt mange skridt.

- Jeg gør det, fordi der er så mange udsatte børn og unge i det danske velfærdssystem, som mangler hjælp. De mangler nogen at snakke med, nogen der har forståelse og egentligt har lyst til at hjælpe, forklarer Mathias Andersen.

Mathias Andersen har en vogn med sig, hvor han har telt, sovepose og de mest nødvendige ting til den lange tur rundt langs Jyllands kyst. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Mobning, fysisk og psykisk vold i skolen

Den 20. juni snørede Mathias Andersen vandrestøvlerne hjemme i Gørding, og trods lidt solforbrændinger på armene og vabler på fødderne har vandreturen indtil nu været uden de helt store bump på vejen.

Helt problemfri har Mathias Andersens vej gennem livet dog ikke været. Han har haft en turbulent skolegang med mobning og fysisk og psykisk vold, og derfor taler de mange skridt på turen deres helt eget sprog.

- Jeg mistede troen på, at jeg kunne gøre forskellige ting, og det er derfor, jeg går turen. Jeg vil vise, at jeg på trods af de ting, jeg har været igennem, kan rejse mig, fortæller han.

Følg med på Facebook Mathias Andersens 1900 kilometer lange gåtur langs Jyllands kyst kan følges på Facebook i gruppen 'Jylland Rundt'. Her opdaterer Mathias Andersen løbende om turen, destinationer og de udfordringer han møder undervejs frem til den 6. august, hvor han er hjemme i Gørding igen. Se mere

Manglede forståelse og nogen, der ville lytte

Det, Mathias Andersen manglede i sin ungdom, var at blive hørt, sigen han. Han savnede, at nogen havde forståelse for den situation, han var i.

Det gjorde sig især gældende i folkeskolen. Det opdagede hans forældre, og derfor tog de ham ud af skolen.

De kan se, at selvom det er hårdt, så kan du godt i sidste ende - bare du bliver ved med at kæmpe og aldrig giver op. Mathias Andersen, Gørding

- Vi kunne jo se, at vores dreng var frusteret og ked af det, og det er hårdt, når man som forælder ikke kan gøre noget, fortæller Niels Andersen, der er far til Mathias Andersen.

Forståelse mødte Mathias Andersen først, da han kom i karateklubben i Esbjerg. Her fik han selvtilliden og troen på sig selv tilbage, og så stod det klart for ham, at han ville gøre noget for de børn og unge, der stadig har det svært i skolen.

- Jeg tænkte egentligt bare: Hvad er det, jeg kæmper for, og hvordan kan jeg hurtigt få fokus på det, fortæller Mathias Andersen.

Det er planen, at Mathias Andersen skal gå cirka 40 kilometer hver dag frem til den 6. august, hvor han gerne skulle nå hjem til Gørding. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Han forklarer, at han altid har holdt af at gå lange ture, og at det derfor var oplagt, at hans bud på et læserbrev eller en demonstration skulle være en gåtur.

- Der er ikke så mange, der åbner øjnene op for en lille gåtur, men det er også derfor, at min tur ikke er så lille. Den er overraskende lang, siger Mathias Andersen.

Ideen var både mor og far med på, og de var klar til at bakke sønnen 100 procent op, da han begyndte at at planlægge sin Jyllands-tur tilbage i januar.

- Vi er stolte af ham, og vi er sikre på, at han nok skal vende hjem med en stor potion selvtillid og selvstændighed, fortæller Niels Andersen.

- Vi føler, at vi har gjort noget galt

Med den store opbakning fra sine forældre håber Mathias Andersen nu, at han på sin lange gåtur kan sætte fokus den manglende forståelse, som børn og unge oplever, når de har det svært i skolen.

Hans budskab til de voksne er, at de skal være mere opmærksomme på børn og unge, da de ikke altid selv kan råbe op.

- Vi har det ekstremt svært nogle gange, og det er svært at sige tingene, fordi vi føler, at det er os, der har gjort noget galt, fortæller Mathias Andersen.

Derfor tæller hvert et skridt, når han de næste tre uger bevæger sig videre langs Jyllands kyst i håbet om, at børn og unge i hele landet vil få øje på ham langs vejkanten.

- De kan se, at selvom det er hårdt, så kan du godt i sidste ende - bare du bliver ved med at kæmpe og aldrig giver op, siger Mathias Andersen.