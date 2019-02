17-årig Christian vil være verdens bedste racerkører

Selvom 17-årige Christian Lundgaard end ikke er gammel nok til at få et kørekort, så vinder han internationale racerløb. Han kører Formel 3, men ambitionen er at nå helt til tops.

I sidste uge kørte 17-årige Christian Lundgaard fra Hedensted testkørsel i Frankrig og Malaysia. I disse dage er han kortvarigt hjemme hos sin far og bror, før turen igen går ud i verden. Jeg vil gerne vinde Formel 1 - ingen tvivl om det. Christian Lundgaard, racerkører Formel 3, Hendensted Christian er Formel 3-kører og kører på Renaults talenthold, og han er rigtig god til at køre ræs. Motorsportseksperter spår, at han en dag ender blandt de bedste i Formel 1, og hvis det står til Christian, skal det nok lykkes. - Jeg vil gerne vinde Formel 1 - ingen tvivl om det. Siden Christian for to år siden skiftede gokarten ud med en racerbil, har han ofte stået øverst på sejrsskamlen. Christian Lundgaard kører Formel 3, men vil være verndens bedste racerkører og køre Formel 1 løb. Foto: Camilla Rytz Det begyndte i en gokart Christian Lundgaard deltager i racerløb i hele verden, men det lå ikke i kortene, da han første gang satte sig i en gokart. - Der græd og græd jeg, for jeg syntes, den larmede så meget, men jeg var også kun seks år gammel, fortæller Christin Lundgaard. Men efter et par ture i gokarten vandt den alligevel, og i 2015 blev han europamester i gokart-disciplinen, og siden er det kun gået stærkt. - Lige nu ser timingen rigtig god ud. Jeg bliver nødt til at være der, og hele tiden præstere, siger Christian Lundgaard.