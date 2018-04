17-årig dømt for trusler om skoleskyderi

En 17-årig er ved Retten i Esbjerg kendt skyldig i trusler om skoleskyderi via socialt medie.

Tilbage i juni 2017 brugte en 16-årig dreng det sociale medie Snapchat til at antyde, at der ville ske et skoleskyderi på Spangsbjergskolen i Esbjerg.

Det udløste en større politiindsats.

Den nu 17-årige dreng blev tirsdag fundet skyldig i at have fremsat trusler mod skolens lærere og elever ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Drengen blev i efteråret 2017 idømt en ungdomssanktion for et røveri. Ungdomssanktion er et alternativ til en fængselsstraf og betyder, at den dømte skal opfylde en række betingelser, det kunne være at gennemføre en uddannelse og holde sig ude af kriminalitet.

I forhold til ungdomssanktionen skulle den 17-årige være inde i et positivt forløb, fremgår det af pressemeddelelsen. Retten var på den baggrund enige med anklagemyndigheden i, at der ikke var grundlag for yderligere straf, selvom drengen blev dømt for truslerne.