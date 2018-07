17-årig indbrudstyv: Anden gang blev en fuser

En ung mand var i nat for anden nat i træk på tyvetogt i Haderslev. Han nåede dog ikke langt før han, på vej ind af et åbent vindue, blev opdaget.

En 17-årig mand var i nat ude for at lede efter et åbent vindue i et hus, han havde besøgt natten før.

Den unge mand nåede dog ikke langt, da han på vej ind ad vinduet blev opdaget af og tilbageholdt af vidner.

Da politiet nåede frem erkendte den 17-årige, at han havde stjålet otte mobiltelefoner samme sted sidste nat og nu ville gentage succesen.

- Vi er glade for, at vidner kunne tilbageholde ham, og han blev stoppet i endnu et indbrudsforsøg, siger Erik Lindholdt, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.