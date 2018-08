19-årig kræves varetægtsfængslet for drabsforsøg

En 19-årig mand fra Vejle fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling efter påkørsel.

Et skænderi mellem en gruppe unge på Tulipvej i Vejle i søndags kan få alvorlige følger for en 19-årig mand, som torsdag formiddag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Den 19-årige er sigtet for drabsforsøg, efter at han søndag – ifølge Sydøstjyllands Politi – med fuldt overlæg påkørte en 24-årig mand, som også er fra Vejle.

Påkørslen skete, da den 19-årige, i forbindelse med et skænderi, satte sig ind i en bil og kørte direkte ind i den 24-årige, som fløj over bilens køler og pådrog sig skader, som han måtte behandles for på sygehuset. Han blev dog udskrevet senere samme dag.

Politiet har siden søndag ledt efter den 19-årige, og kunne i går anholde ham. Anklagemyndigheden forlanger den 19-årige varetægtsfængslet for drabsforsøg.

Politiet kan ikke oplyse, hvad skænderiet gik ud på.

- Det omhandlede kæreste-relationer, fortæller vicepolitiinspektør Carsten Thostrup, som er leder af Efterforskningscenter midt ved Sydøstjyllands Politi.