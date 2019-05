23 år og folketingskandidat: Jeg er nødt til at tage kampen

Mikkel Bjørn Sørensen er 23 år, lærerstuderende og måske på vej i Folketinget.

- De politikere, der sidder på Christiansborg i øjeblikket, løser ikke de problemer, som jeg gerne så blive løst. Derfor føler jeg, at jeg er nødt til at tage kampen.

Sådan lyder det fra 23-årige Mikkel Bjørn Sørensen fra Jelling.

Hvis alle i Folketinget var unge mennesker på min alder, så tror jeg, det ville stå værre til, end det gør i øjeblikket. Mikkel Bjørn Sørensen, folketingskandidat, Nye Borgerlige

For fire år siden meldte han sig ind i Konservativ Ungdom. Det seneste år har han været med i Nye Borgerlige, og nu går han efter en plads i Folketinget.

- Jeg mener helt klart, at der er en værdi i at have viden og erfaring fra det virkelige liv, men jeg mener også, at hvis man som ungt menneske tager opgaven på sig og sætter sig ind i tingene, at man kan løfte ansvaret, siger Mikkel Bjørn Sørensen.

Folketinget bliver yngre

Ved folketingsvalget i 2015 blev gennemsnitsalderen for folketingets medlemmer 45 år. Tallet er faldet siden 1953, og i år kan det falde yderligere, når endnu flere unge kandidater stiller op til valg.

Folketinget og alder Alderen for folketingsmedlemmerne er gennem årene faldet. I 1957 var gennemsnitsalderen højest med 51,8 år, og den var lavest i 2011 med 44 år.

Yngste folketingsmedlem nogensinde er Karina Sørensen (DF), der blev valgt ind den 8. april 1982 i en alder af 19 år, syv måneder og 12 dage.

Efter seneste folketingsvalg den 15. juni 2015 var Tilde Bork (DF) det yngste medlem med sine 21 år.

Klaus Berntsen (V) er det medlem, der har siddet i Folketinget i længst tid. Han blev valgt første gang i 1873 og sad i alt 51 år, 2 måneder og 12 dage.

Det længstsiddende nuværende medlem af Folketinget pr. 1. oktober 2018 er Bertel Haarder (V), der i alt været medlem i 38 år, 3 måneder og 18 dage, mens andenpladsen går til Mogens Lykketoft (S), der har været det i 35 år, 6 måneder og 29 dage. Kilde: www.ft.dk Se mere

I Sydjyllands Storkreds og Hedensted, Horsens-området er der siden 2015 sket tæt på en fordobling af de 18-29-årige kandidater.

Det betyder en stigning fra fem til ti unge kandidater, og én af de nye er altså Mikkel Bjørn Sørensen.

Han mener, at alder kan have både en positiv og en negativ betydning.

- Hvis man har været mange år i politik og er blevet fedtet rigtig meget ind i realpolitik, så bliver det måske svært at tale de store linjer - og nogen gange er det vigtigt at tale de store linjer, siger han.

Mikkel Bjørn Sørensen (Nye Borg.) til debat på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Unge mennesker undgår leverpostejs-politik

Egentligt er alder ikke så vigtig for Mikkel Bjørn Sørensen, men han tror, at unge mennesker kan bidrage positivt i folketingssalen.

- Unge mennesker er måske bedre til at tale ideologisk i stedet for at tale mere praktisk hverdagspolitik. Det er vigtigt, for ellers kan det hurtigt blive leverpostej-politik det hele og svært at adskille de forskellige partier, siger han.

Om Mikkel Bjørn Sørensen kan bidrage med noget, udelukkende på grund af sin unge alder, tvivler han på. Han er dog ikke i tvivl om, at både unge, voksne og ældre repræsentanter er nødvendige i Folketinget.

- Folk, der er lidt ældre, har meget viden og erfaring med sig i hverdagen, som også er enormt vigtigt, for hvis alle i Folketinget var unge mennesker på min alder, så tror jeg, det ville stå værre til, end det gør i øjeblikket, siger Mikkel Bjørn Sørensen.

Til debatten på Rødkilde Gymnasium i Vejle havde eleverne mulighed for at stille spørgsmål til folketingskandidaterne. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD