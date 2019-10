28-årig erstatter Henning Hyllested

Enhedslistens spidskandidat i Syd- og Sønderjylland bliver ved næste valg den 28-årige Rasmus Vestergaard Madsen.

Til næste folketingsvalg vil Enhedslistens Henning Hyllested ikke være at finde på stemmesedlen.

Han bliver erstattet af Rasmus Vestergaard Madsen, der skal være partiets spidskandidat i Syd- og Sønderjylland.

Det har han i dag offentliggjort på sin Twitter.

- Jeg er sindssygt glad. Det er store sko, jeg skal udfylde, og jeg er spændt på og meget ydmyg over opgaven, siger Rasmus Vestergaard Madsen.

Det er Enhedslistens rotationsprincip, der gør, at den garvede Henning Hyllested ikke kan stille op ved næste valg.

Rasmus Vestergaard Madsen bor i Aarhus, men har familie på Als. Derfor kender han til området, fortæller han. Ved valget den 5. juni stillede han også op i Sydjyllands Storkreds.

- Sønderjysk kan dog stadig være en udfordring. Det kan godt være, at jeg skal øve mig på det, siger han.

Kigger alllerede mod næste valgkampagne

Selvom Rasmus Vestergaard Madsen blot er 28 år gammel, så bliver folketinget ikke nogen ny verden for ham at træde ind i.

Sidste år var han stedfortræder for Enhedslistens Nikolaj Villumsen i et halvt år.

I dag læser han på pædagoguddannelsen, som han afslutter til sommer, men om kort tid skal han allerede begynde at kigge mod næste valg.

- Det ser ikke lige ud til, at der kommer et folketingsvalg i den nærmeste fremtid, men jeg skal i gang med at forberede min valgkampagne, og så er jeg valgt til hovedbestyrelsen i Enhedslisten, så jeg skal også være med til at næste års finanslov, siger Rasmus Vestergaard Madsen.