Hårde ghettoer: 379 boliger skal jævnes med jorden

Der tegner sig nu et klart billede af, at der SKAL rives almennyttige familieboliger ned i Kolding og Esbjerg.

Tre af de fem hårde ghettoområder i TV SYDs sendeområde lægger nu op til at rive boliger ned for at kunne leve op til kravene i den ghettopakke, som regeringen sidste år vedtog sammen med Socialdemokraterne og SF.

De fem hårde ghettoområder er Sundparken i Horsens, Finlandsparken i Vejle, Stengårdsvej i Esbjerg samt Skovparken og Munkebo i Kolding. Kravene i lovgivningen er som udgangspunkt, at antallet af almennyttige familieboliger fremover højst må udgøre 40 procent af bebyggelsen.

I Vejle og Horsens er det lykkedes kommunerne og boligforeningerne at få dispensation, så det ikke bliver nødvendigt at rive boliger ned.

Ingen vej udenom

Men i Kolding og Esbjerg er der ingen vej udenom - mest radikalt i Skovparken i Kolding, hvor 243 boliger skal rives ned, og på Stengårdsvej i Esbjerg, hvor 112 boliger skal jævnes med jorden.

Munkebo i Kolding kan nøjes med 24 boliger, fordi det her er lykkedes at få dispensation fra kravet.

Udover nedrivning skal boligforeningerne lave en lang række familieboliger om til ungdomsboliger og ældreboliger, hvilket betyder, at der på sigt skal skaffes nye boliger flere hundrede familier.

Kommunerne skal aflevere deres planer for de hårde ghettoer inden udgangen af maj. I Kolding er beboerne blevet orienteret, mens planerne for Stengårdsvej i Esbjerg vil blive præsenteret for beboerne i næste uge.

Nedrivningen skal være gennemført seneste 2030.