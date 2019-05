Kvæstet 43-årig mand fløjet væk efter eksplosionsbrand

E¤n 43-årig mand blev torsdag ved middagstid fløjet til Rigshospitalet i kritisk tilstand efter en voldsom brand på en landbrugsejendom i Bredebro.

Manden blev kvæstet efter eksplosionsbrand på et større landbrug på Birkevej i Bredebro, hvor et vidne slog alarm klokken 11.31, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den kvæstedes tilstand er kritisk efter, at der ved branden sket en form for eksplosion af brandbar væske. De pårørende er underrettet.

Branden udviklede kraftig sort røg.

- Vi opfordrer naboer til at holde sig indendøre for en sikkerheds skyld. Vi forventer, at branden snart er slukket, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Branden er opstået og eksplosionen er sket, mens den 43-årige opholdt sig i landbrugsejendommens stuehus.

Politiet har endnu ingen information om, hvilken type væske, der er tale om.