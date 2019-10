58-årig dræbt i trafikulykke – hjælp politiet med at finde flugtbilist

Tirsdag formiddag har en 58-årig mand mistet livet i Nordborg efter at været blevet påkørt af et ukendt køretøj.

Klokken 10.24 tirsdag formiddag modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om en alvorlig trafikulykke på Ringvej i Nordborg.

Et ukendt køretøj havde påkørt en mand, som mistede livet ved påkørslen. Derefter stak bilisten af fra ulykkesstedet.

Den dræbte er en 58-årig mand fra Nordborg-området.

Et vidne så flugtbilen stikke af, og derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi lige nu brug for borgernes hjælp til at finde bilen.

Vi søger en ældre, grå SUV-lignende bil. Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter

SUV, der står for Sport Utility Vehicle, kan betegnes som en slags høj stationcar. F.eks. Nissan Qashqai, Toyoya RAV4 eller Renault Kadjar.

Local Eyes var tilstede på ulykkesstedet. Se billeder på localeyes.dk.

Ring med oplysninger

Helle Lundberg fra Kommunikation hos Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at både politi og redningsmandskab netop nu er i gang med oprydnings- og efterforskningsarbejdet på ulykkesstedet, og de har derfor ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Endvidere er en bilinspektør på stedet for at undersøge de tekniske spor, og flere hundepatruljer søger i området.

Opfordringen er, at du hurtigst muligt ringer til politiet på 1-1-4, hvis du har set bilen eller har yderligere oplysninger i sagen.

Politiet oplyser, at Ringvej i Nordborg er afspærret ved ulykkesstedet, men det giver ikke trafikale problemer i området.

De pårørende er underrettet.