600 smågrise strandet på grund af nye dyrevelfærdsregler

I mandags trådte nye regler i kraft, der skal sikre ordentlige forhold for svin, der transporteres til udlandet. På grund af de regler, er 600 smågrise strandet på 38. time i Padborg.

600 smågrise ankom til Paul Erik Jacobsen eksportstald i går morges.

Meningen var, de skulle flyttes direkte over i en anden lastbil, som skulle fragte dem til Polen. Men det nedlagde Fødevarestyrelsen forbud mod.

Fejl i logbog

Der var ikke noget galt med den lastbil, de skulle flyttes over i. Den lever op til alle krav, men i den logbog, der skal laves, når grise fragtes ud af landet, var der fejl i transportørens navn.

Det fik Fødevarestyrelsen til at kræve, at der blev lavet en ny logbog. Det tager to arbejdsdage med de nye regler.

Lastbil står og venter på at kunne transportere grise til Italien. Foto: Hans Lausten

Grisene stresser på for lidt plads

Nu står Paul Erik Jacobsen med for mange grise. Han har ganske enkelt ikke plads til dem i sin stald, men han må heller ikke flytte dem.

Grisene er i stalden på 16. time, og det har aldrig været meningen.

- Det stresser grisene. Grisene taber sig. Når vi hælder foder i slås de. Det er ikke det optimale, siger Paul Erik Jacobsen.

Først på tirsdag kan de komme videre

Stalden er beregnet til at være i 6 til 12 timer, og hvis grisene skal videre i den lastbil, der holder og venter på dem, så kan de med de to arbejdsdage til at få papirene i orden i Fødevarestyrelsen først komme videre tirsdag i næste uge.