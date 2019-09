I videnskabens navn: 6.000 syddanske elever i stort eksperiment

Elever fra 79 skoler i Syddanmark deltager i årets Masseeksperiment, som er verdens første nationale videnskabelige kortlægning af plastforurening.

- Her er et plastikkrus.

- Her er en lighter.

- Jeg har fundet et drikkekrus.

Eleverne fra 7.V på Vejle Midtbyskole undersøger et område i den bynære Nørreskoven.

- Det første eleverne sagde, da vi kom herud var "her er da ikke noget". Men kigger man bare lidt efter, ligger der faktisk plastikaffald overalt. Store eller små stykker, siger naturvidenskabslæreren på skolen, Lise Augustsen.

Det ligner jern, men...

Ja. Der er plastforurening overalt – også i den syddanske natur. Hvor meget og hvilken slags, det ved vi snart. For 6.031 elever fra den sydjyske del af Region Syddanmark deltager i "Masseeksperiment 2019", som er en landsdækkende kortlægning af plastforurening af den danske natur.

Lind Qamili fandt blandt meget andet et plastikkrus. Dem fandt de tre af på tre kvarter. Foto: Finn Grahndin

På landsplan deltager godt 57.000 elever, der tilsammen dækker arealer i 92 kommuner. Undersøgelsen vil være verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af plastforurening.

- Prøv at se her. Det ligner jern, men det er plastik, siger en af eleverne, Nejla Sabanovic.

Eksperimenter på skolen

Andre elever i Danmark samler ind på strande, på marker, i parker, på gader, i grøftekanter eller på skovstier. Derefter tager eleverne tilbage på skolen for at analysere fangsten. Det kan f.eks. være engangskopper, chipsposer, cigaretfiltre eller afdækningsplast. Til sidst indsamles elevernes data centralt.

- Faktisk glæder eleverne sig nok mere til at komme tilbage til fysiklokalet, hvor de på forskellig vis skal finde ud af, hvilke typer plastik, vi har indsamlet, fortæller Lise Augustsen.



Jeg synes det er overdrevent, hvor meget plastik, vi kan finde på det lille område, vi har undersøgt. Aleksandra Bukowska, folkeskoleelev, Vejle Midtbyskole.

Plastik er et problem

- Plastforurening i naturen er en af vor tids største miljømæssige udfordringer. Vi har behov for at få kortlagt omfanget af og effekterne af plastforurening. Derfor er det unikt, at vi nu får et kæmpestort dataset, der kan bidrage til ny videnskabelig forskning og dokumentation. Der er aldrig før indsamlet plast i så stor skala efter videnskabelig metode, siger lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og talsmand for MarinePlastic, Kristian Syberg.

Det kom bag på eleverne, hvor meget affald de fandt. Hvis man kigger nærmere efter. Foto: Finn Grahndin

MarinePlastic står for analysen af elevernes indsendte prøver og den forskningsmæssige efterbehandling. Resultaterne vil blive registreret i Marine Litter Watch, en database udviklet af Det Europæiske Miljøagentur. Elevernes kortlægning kan således få betydning for kommende europæisk regulering og lovgivning på området.

Elever hjælper forskere

Kortlægningen af plastforurening i den danske natur er samtidig et naturvidenskabeligt forskningsprojekt for eleverne, der vil give dem kompetencer til at forholde sig til emnet. Aldrig har så mange tilmeldt sig Masseeksperimentet som i år. 92 ud af 98 kommuner er repræsenteret. Og elevernes arbejde betyder noget.

- Det at eleverne ved, at de skal hjælpe nogle forskere - og kan se at de faktisk ER en hjælp, fordi forskerne ikke selv kan lave det kæmpestore arbejde - det betyder rigtigt meget for eleverne, siger Lise Augustsen.

Lise Augustsen, naturvidenskabslærer på Vejle Midtbyskole: - Det første eleverne sagde var: Foto: Finn Grahndin

Elev: Overdrevent meget plast

På tre generationer er naturen globalt set forurenet i en sådan grad med plast, at der i dag findes makroplast, såvel som mikroplast, overalt i naturen. I Masseeksperimentet er det makroplast, eleverne går på jagt efter. Fundene kan bestå af plastaffald smidt i naturen, men også af spild fra industriel produktion og fra transport af plast.

- Jeg synes det er overdrevent, hvor meget plastik, vi kan finde på det lille område, vi har undersøgt, siger Aleksandra Bukowska, der sidder og sorterer det indsamlede affald i forskellige kategorier.

Resultaterne af Masseeksperimentet forventes offentliggjort i en rapport i januar 2020.