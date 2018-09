Ulykken på Sønderborg-motorvejen ved 13-tiden torsdag kostede en 73-årig kvinde fra Sønderborg livet. Motorvejen var spærret i flere omgange i østlig retning på grund af flere uheld.

Ved 13-tiden torsdag påkørte en lastbil en langsomtkørende personbil på Sønderborg-motorvejen rute 8 i østlig retning ved Gråsten. Personvognens 73-årige fører blev dræbt på stedet. Der er tale om en kvinde fra Sønderborg.

Motorvejen var spærret i et par timer, men efter oprydningsarbejdet nåede strækningen kun at være kortvarigt åbent, før yderligere to mindre uheld fandt sted, og så måtte motorvejen lukkes igen i østlig retning.

I den vestlige ende af motorvejen nordvest for Søgård kommer først en personbil i karambolage med en varebil, men begge bilister slipper med materielle skader.

Uheldet er årsag til stor kødannelse, og en personbil kører derfor op bag i en lastbil. Også her var der kun tale om materielle skader.

I samme område - på forbindelsesrampen mellem rute 8 Sønderborg-motorvejen og E45 mod Tyskland var der også problemer. En lastbil væltede ud i rabatten torsdag morgen. Her var der ryddet op ved godt 18-tiden.

- Det er helt uhørt med så mange ulykker på én dag. Især på en strækning, der normalt ikke volder de store problemer, fortæller Ole Aamann fra Sydjyllands Politi.

Han minder om, at standsningslængden øges betydeligt, når man kører på motorvejen.

- Der er forskel på at køre 80 og 130, og det glemmer folk desværre nogle gange, siger Ole Aamann.